وزيرة الثقافة تنعى الشاعر رفعت سلام: ترك إرثا كبيرا في مسيرته الأدبية

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام الذي غيبه الموت اليوم، عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الراحل ترك إرثا كبيرا للثقافة العربية في الشعر والترجمة والأبحاث النقدية خلال مسيرته الأدبية الطويلة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أنَّ الراحل ولد بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، في نوفمبر من عام 1951، درس الصحافة وتخرج من جامعة القاهرة عام 1973، من مؤلفاته "وردة الفوضى الجميلة، إشراقات رفعت سلاَّم ، إنها تُومئ لي، هكذا قُلتُ للهاوية، إلى النهار الماضي، كأنَّها نهاية الأرض، حجرٌ يطفو على الماء"، وله العديد من الاعمال المترجمة وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، وأصدر أول ديوان شعرى له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، كما أسس مجلة "كتابات" الأدبية، وحصل على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.