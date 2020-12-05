وزيرة الثقافة تلتقي سفير كوريا الجنوبية احتفالا بمرور 25 عاما على العل

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، لبحث مسارات تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين الصديقين بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على انطلاق العلاقات المصرية الكورية.

وخلال اللقاء أشادت عبدالدايم بقوة ومتانة الروابط بين الدولتين وبالتعاون الدائم بينهما في المجالات الثقافية والفنية خلال السنوات السابقة واستمراره عبر شبكة الإنترنت خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرة إلى الطابع المميز للإبداع الكوري والذي يحمل شكلا متفردا.

وأضافت أنه تم الاتفاق على ضرورة مواصلة تنفيذ المشروعات الفكرية والفنية المشتركة وتكثيفها عقب انتهاء الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مؤكدة أن القوى الناعمة تلعب دورا هاما في تعميق أواصر الصداقة بين الشعوب والتعبير عن الواقع الإبداعي في المجتمعات.

من جانبه قال سفير كوريا الجنوبية إن الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع في كل المجالات، مشيرا إلى تأثيرها على مختلف الدول والشعوب، وأوضح متابعته للأنشطة الفكرية والفنية المصرية، مشيدا بالإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها لاستمرار مسيرة الإبداع بمصر مثمنا الصحوة الثقافية التي تشهدها مصر حاليا، كما نوه عن ردود الأفعال الإيجابية تجاه الدراما الكورية والتي نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من المصريين، وأعرب عن طموحاته في إنتاج أعمال فنية موسيقية وسينمائية بين مصر وكوريا إلى جانب تكثيف الفعاليات التبادلية عقب تجاوز أزمة كورونا.