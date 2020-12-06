خبير روسي يتوقع تراجع إصابات كورونا أواخر 2021

توقع كبير أطباء مستشفى 15 بموسكو فاليري فيتشوركو، إمكانية أن تبدأ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد بالتراجع أواخر العام المقبل.

وفي تصريحات لبرنامج "أخبار الأسبوع"، الذي بثته قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم، قال فيتشوركو: "مع حلول صيف العام 2021، سنشهد انخفاض شراسة الجائحة، بحسب رأيي، لأننا سنكون قد بدأنا عملية التطعيم، وبالتالي سيصبح جزءا لا يستهان به من السكان قد تعرفوا على الفيروس، وأتوقع تراجع عدوى كورونا مع نهاية العام 2021"، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد سجلت روسيا، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، 2460770 إصابة بكورونا، بينها 1937738 حالة شفاء و43141 حالة وفاة.