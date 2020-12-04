الأطباء يتظاهرون في تونس للمطالبة بتحسين سلامة العمل داخل المستشفيات

تظاهر مئات الأطباء التونسيين، اليوم، للمطالبة بتحسين سلامة العمل داخل المستشفيات، إثر وفاة طبيب في حادث سقوط مصعد في المستشفى، الذي يعمل فيه في شمال غربي تونس، ما أعاد إثارة الجدل حول اختلال القطاع الصحي في البلاد.

وتوفي الطبيب المقيم بدر الدين العلوي "27 عاما"، أمس الخميس، إثر سقوطه داخل مصعد في المستشفى الجهوي بولاية جندوبة، وفق وزارة الصحة التونسية، ما أثار موجة من الغضب.

وأطلق الحادث الذي وقع عقب الإبلاغ عن عطب في المصاعد في المستشفى خلال زيارتين رسميتين لوزيرين في الأشهر الماضية، ردود فعل واسعة من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا وضع المستشفيات الحكومية والخدمات الصحية وغياب الإصلاحات الضرورية في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتجمع المئات من الأطباء المقيمين والعاملين في قطاع الصحة، اليوم، أمام مقر كليّة الطب بالعاصمة من أجل المطالبة بإقالة وزير الصحة والمسؤولين عن الصيانة في المستشفى، في تحرك جاء بدعوة من "المنظمة التونسية للأطباء الشبان"، ودعت المنظمة أيضاً إلى إضراب عام، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وجرت احتجاجات أيضاً أمام كلية الطب بمدينة صفاقس جنوب البلاد. وقال العضو في المنظمة زياد بوقرة: "مات الطبيب بسبب اللامبالاة".

وتشهد تونس، انتشارا كبيرا لفيروس كورونا المستجد، بعدما تمكنت من احتواء انتشاره في شهر يونيو الماضي، وأصبح عدد المصابين يناهز الـ100 ألف، بينهم أكثر من 3 آلاف وفاة.

وأعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، تنظيم جنازة رسمية، اليوم، للطبيب الشاب الذي سيدفن في ولاية القصرين وسط غربي البلاد.

وفتحت وزارة الصحة، "تحقيقا إداريا فوريا بالتوازي مع البحث الجنائي وذلك بهدف تحديد المسؤوليّات وكشف الإخلالات وتفادي تكرارها".

وتتزامن الحادث مع مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2021، في البرلمان، وسط صعوبات في البحث عن تمويلات لها.

وقالت شادية الحفصوني النائبة عن حزب "قلب تونس" عن ولاية جندوبة، في مداخلتها أمام البرلمان: "هناك ستة مصاعد في مستشفى جندوبة، واحد فقط منها يعمل، وبدر الدين مات في المصعد المعطل"، مضيفة: "نحن في حاجة للأطباء، ولكن في المقابل نحن نخسرهم".

وأوضحت الحفصوني: "المستشفى منذ أشهر دون تجهيزات"، وتوجهت لوزير الصحة الحاضر في الجلسة البرلمانية بالقول: "زرتنا سيدي الوزير ولم تفعل شيئا".

وزار وزير الصحة فوزي المهدي، المستشفى الجهوي بجندوبة، في 3 أكتوبر الماضي، "للتعرف على مدى جاهزية البنية التحتية للقطاع الصحي"، حسب بيان لوزارة الصحة آنذاك.

وتشهد تونس، في هذه الفترة ومع اقتراب ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالنظام في عام 2011، احتجاجات واسعة في عدد من الولايات الداخلية المهمشة تطالب بالتنمية والتشغيل.

الصحة التونسية: 56 وفاة و1403 إصابات جديدة بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3415 حالة.

وأضافت الوزارة التونسية، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه جرى تسجيل 1403 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 100 ألف و683 حالة.