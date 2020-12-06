حبس طالب أجبر طفلة على ممارسة الجنس تحت تهديد السلاح بالدقهلية

استدرج شاب طالبة إلى منزل تحت الإنشاء، وأشهر سلاحا في وجهها، ليجبرها على علاقة غير شرعية، والتقط لها مقطع فيديو، وهددها بنشره لابتزازها، حيث طلب منها أموالا، ثم أرسله لصديق له عبر تطبيق "واتساب" لينتشر الفيديو بقريته في الدقهلية.

بدأت الأحداث في شهر سبتمبر 2020 عندما استدرج "أحمد. ص. ا"، 19 سنة، طالب، بإحدى قرى مركز المنصورة، فتاة، 16 عاما، طالبة، مقيمة بالقرية نفسها، وعندما وصل بها إلى أحد المباني، أشهر سلاحا في وجهها "مطواة"، ثم أجبرها على علاقة غير شرعية كرها.

وقالت المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة لمركز المنصورة، إنه بعد أن هددها وأجبرها على فعل أشياء فاضحة، أخرج هاتفه وبدأ في تصويرها، وهددها بنشر الفيديو، إذا لم تمنحه الأموال التي يطلبها، إلا أنه نشر مقطع الفيديو بين أقرانه.

وذكر "أ. م"، سائق، أحد الشهود، في التحقيقات، أن مقطع الفيديو وصل له عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" وأن ذلك المقطع تم نشره على هواتف الجميع بالقرية.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأن المتهم هتك عرض المجني عليها، وتبين من الفحص الفني لمقطع الفيديو أن الفتاة هي التي تظهر به، وأن أحد الأشخاص يقوم بفعل إباحي معها.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بالقضية رقم 18635 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة.

ووجه المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وقيدت القضية برقم 2116 لسنة 2020 كلي جنوب والمنصورة، بعد أن وجهت له اتهامات بهتك عرض طفلة، كونها لم تبلغ 18 عاما، إضافة إلى أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن التقط ونقل بجهاز الهاتف المحمول المملوك له مقطعا مرئيا حال ارتكابه الواقعة دون رضاها، وأذاع واستعمل المقطع المرئي للمجني عليها بأن تداوله عبر تطبيق "واتساب" بغير رضاها.

وورد بأمر الإحالة أيضا، أن الجاني هدد المجني عليها، وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو عدم انصياع المجني عليها له، بالإضافة إلى تعمده إساءة استخدام أجهزة الاتصال وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشر المقطع المرئي والذي ينتهك خصوصيتها بدون رضاها وبطريقة تهدد القيم المجتمعية في المجتمع المصري.