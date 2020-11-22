المؤبد لأب هتك عرض ابنته: كان يرفض أي عريس لها لرغبته ببقائها بالمنزل

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، بمعاقبة أب بالسجن المؤبد بعد اتهامه بهتك عرض ابنته وإجبارها على التعري أمامه ومشاهدة أفلام جنسية، حتى تسبب في هروبها من البيت، بعد فشل والدتها في إبعاده عن ابنتها، وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وعضوية المستشار أحمد لطفي حسانين، والمستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني وبحضور طارق الشريف، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد جمال، ومحمود عبدالرازق وذلك في القضية رقم 18352 لسنة 2020 جنايات المنصورة، والمقيدة برقم 1898 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها "مظلوم .أ .أ"، 45 سنة، سائق مقيم قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من "مظلوم .أ. إ. " ,40 سنة سائق ، باختفاء ابنته "ف " ، طالبة 17 سنة منذ عدة أيام عقب خروجها للدرس وعدم العثور عليها.

وبعثور المباحث على مكان الفتاة أكدت أنها غادرت المنزل بسبب قيام والدها بتكرار التحرش بها وهتك عرضها منذ سنوات طويلة وعندما علمت والدتها بالأمر حاولت إثنائه عن أفعاله ولكنه أصر واستمر في التحرش بها فنصحتها والدتها بمغادرة المنزل حفاظا على نفسها.

وأكدت الفتاة، في التحقيقات، "أن والدها كان يجبرها على ممارسة الجنس معه ولكنه كان يحافظ على عذريتها وكان يرفض أي عريس يتقدم لها بسبب رغبته في بقائها بالمنزل وبقاء الوضع على ما هو عليه"، وذكرت الأم أنها "حاولت إثناء زوجها عن أفعاله وتهديده ولكنه كان دائم التعدي عليها وعلى ابنتها بالضرب لتنفيذ رغباته".

وأثبتت تحريات مباحث مركز شرطة المنصورة التي أجراها الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، صحة ارتكاب المتهم للواقعة، كما اثبت تقرير الطب الشرعي وجود علامات تشير الى تكرار استعمالها لواطا بإيلاج بفتحة الشرج من مدة يتعذر فنيا تحديدها.

وأصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أمرا بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بعد أن وجهت له اتهامات بالشروع فى مواقعة نجلته "ف"، 17 سنة، طالبة، بغير رضاها والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاما ميلاديا كاملا وحسر ملابسها عنها ولامس قضيبه فرجها، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له.

وتضمن أمر الإحالة هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد وحسر ملابسها وأولج قضيبه في دبرها فأحدث إصابتها الموصوفة آثارها بالتقرير الطبي، وتعريض أخلاق المجني عليها للخطر بأن أخبرها على مشاهدة مقاطع جنسية مرئية.

واستمعت هيئة المحكمة لشهادة المجني عليها والتي أقرت باعتياد والدها المتهم بالتعدي عليها جنسيا منذ صغرها بأن أجبرها مشاهدة مقاطع جنسية برفقته والاختلاء بها مرات متتالية وحسر ملابسها عنها والجثم فوقها وإيلاج قضيبه بدبرها ومحاولته الإيلاج بفرجها دون ان يبلغ مقصده بالقوة والتهديد.

وأقرت "حبيبه .ا "، 38 سنة، ربة منزل، والدة المجني عليها، أنها علمت من ابنتها الطفلة قيام والدها المتهم بالاعتداء عليها جنسيا.