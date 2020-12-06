التعاون للبترول: ضم سفينتين جديدتين لأسطول تموين السفن

قال المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، أنه يتم حاليا تطوير أسطول تموين السفن الخاص بالشركة، وإن الشركة لديها 3 مراكب جديدة بجانب اثنين يتم تصنيعهما، ما رفع من حصة الشركة بالسوق العاملة في مجال تموين السفن إلى حوالى 60% مقارنة بـ40% العام الماضي.

وأضاف أن الشركة تستهدف ضم مركبين جديدين من خلال التعاقد عليهما، وهو ما يساهم فى خطة الشركة للتطوير والتوسع.

ولفت عياد إلى أن انتشار كورونا أدى إلى انكماش السوق العالمية نتيجة توقف التجارة العالمية وبالتالي انخفاض المراكب التي تمر عبر مصر ويتم تموينها من خلال الشركات المصرية.

وقال عياد، في تصريحات سابقة، إن الشركة جاهزة ومتأهبة لمواجهة الموجه الثانية من أزمة فيروس كورونا المستجد، بشكل جيد، من خلال إنتاج المطهرات بكميات جيدة لتغطية السوق المحلية.

وأضاف أن الشركة لديها مخزونات استراتيجية من المنتجات المطهرة والكحول لطرحها في السوق حال زيادة الطلب، كما نستهدف المحافظة على الأسعار لتكون مناسبة للمواطنين حتى لا يجري استغلالهم من قبل القطاع الخاص والاستثماري، حيث إن الشركة لا تهدف إلى تحقيق الربح بقدر ما تهدف إلى وجود توازن في السوق لصالح المستهلك.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من مارس وحتى 30 يونيو الماضيين، قدرت كمية المبيعات من المطهرات بحوالي 300 طن، و200 طن خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ولفت عياد، إلى أن المطهرات ومواد التعقيم بجميع أنواعها تتوافر في جميع منافذ الشركة ومحطات التموين الخاصة بها.