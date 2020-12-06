خبير مياه ينفي فتح بوابات في السد الإثيوبي

نفى خبير المياه، الدكتور عباس شراقي، في تصريح لقناة "آر تي" الروسية، صحة مزاعم عن فتح بوابات الجناح الأيمن للسد الإثيوبي تمهيدا لتجفيف قمة الممر الأوسط.

وقال شراقي، إنه "لا صحة لما تناقل من أنباء منذ أيام قليلة عن فتح البوابات الأربع في الجناح الأيمن لسد النهضة تمهيدا لتجفيف قمة الممر الأوسط والبدء في تعليته 30 مترا ليصل إلى منسوب 595 مترا بتخزين إجمالي 18 مليار متر مكعب في الصيف القادم".

وأوضح الخبير أن الصور الفضائية (الأشعة تحت الحمراء) اليوم أظهرت استمرار تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط، وما زالت البوابات الأربع مغلقة منذ أول يوليو الماضي.

وأشار شراقي، إلى أن هذه المياه معظمها من بحيرة تانا ذات المخزون الدائم 30 مليار متر مكعب، والتى تبعد حوالى 900 كم نهري عن سد النهضة وتقع على ارتفاع 1800 متر بينما مستوى المياه فى السد حاليا عند منسوب 565 مترا، والمياه المنصرفة من تانا تبلغ سنويا حوالى أربعة مليارات متر مكعب "عشرة ملايين متر مكعب يوميا".

وأضاف الخبير، أن نصف هذه المياه يمر فى النيل الأزرق الرئيسي والنصف الآخر من خلال نفق مشروع تانا-بيليس الذى يصب فى بحيرة السد.

وأعار شراقي اهتماما إلى أن "الحكومة الإثيوبية أعلنت مؤخرا أن توليد الكهرباء سوف يتم فى يونيو القادم، وكان المفروض أن يتم هذا الصيف، فيما كان الجدول الزمني الأصلي صيف 2015 والانتهاء الكلي 2017، وقد يمتد التأخير أيضا إذا استمرت هذه الأوضاع".

وأكد الخبير، أن "المنسوب الحالي لا يكفى لتوليد كهرباء، ولا يمكن تعلية الممر إلا بعد فتح البوابات وتجفيف السطح العلوي، وكان بإمكان إثيوبيا فعل ذلك الشهر الماضي، إلا أن هذا لم يحدث، ومن المرجح أن لذلك أسباب عدة منها العملية العسكرية فى إقليم تيجراي والتحركات المصرية في السودان والأزمات الاقتصادية فى إثيوبيا".