انقطاع المياه ببهتيم في شبرا الخيمة إثر انفجار خط المياه الرئيسي

شهد شارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، انفجار وتسريب مائي، بخط المياه الرئيسي، ما أثار استياء الأهالي لغرق الشارع والتسبب في قطع المياه.

وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إنه فور الإبلاغ عن انفجار الخط، استدعى على الفور الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإصلاح العطل، والعمل على عودة المياه مرة أخرى، وجاري أعمال التغطيات.

وأكد رئيس الحي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يقوم بتكثيف دور المتابعة لجميع المرافق ورصد جميع المشاكل أولًا بأول والعمل على حلها بأسرع وقت.

في وقت سابق في وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أي أمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحًا أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح مجاهد، أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، ومن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة، والتى كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأكد "مجاهد" أن إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار بلغت 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحًا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبًا.