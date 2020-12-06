"كورونا" يكبد شركات الاتصالات خسائر فادحة بسبب توقف خدمة التجوال

تكبدت شركات الاتصالات، خسائر فادحة بسبب انخفاض العائد من خدمات التجوال خلال أزمة كورنا، بنسبة تزيد على 90%.

وقالت مصادر بشركات الاتصالات، إن أزمة كورونا كان لها تأثير إيجابي على التوسع فى استخدام خدمات الاتصالات، والإنترنت، لكن كان لها آثار أخرى سلبية على الشركات، بسبب توقف السياحة العالمية، ما ترتب على ذلك وقف خدمات التجوال، وتكبد الشركات خسائر تزيد على 90% من عائد هذه الخدمة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن التقارير تؤكد أن عام 2020، بدأ بتغيرات موجبة في أعداد السائحين مقارنة بعام 2019، إذ شهد شهري يناير وفبراير، قدرها 10% و6% على التوالي، وهو ما كان يبشر بعام مزدهر لقطاع السياحة في مصر، إلا أن عدد السائحين شهد تراجع بنسبة تزيد على 100% خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو، والتي مثلت ذروة الأزمة.

وشهد شهر إبريل أقل نسبة في السياحة الوافدة، بنسبة بنحو ألف سائح فقط مقارنة، بأبريل 2019، الذي بلغ عدد السائحين خلاله 932 ألف سائح، ثم شهد شهري يوليو أغسطس بوفود 83 ألف و223 ألف سائح على التوالي، لتنخفض نسبة تراجع الحركة السياحية إلى 83% في أغسطس الماضي، ما كان له أثر بالغ في تأثر خدمات التجوال.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لمؤشرات خدمات الاتصالات في رمضان الماضى، هو توقيت ذروة انتشار كورونا، حيث أظهر التقرير استمرار الزيادة في استهلاك الانترنت والتحميل على شبكات الاتصالات، وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان الكريم، نتيجةً بقاء المشتركين لفترات طويلة في المنازل، واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات عن طريق التعليم عن بعد، وكذلك الزيادة الكبيرة الملحوظة خلال الشهر في استهلاك تطبيقات الانترنت التي تقدم محتوى ترفيهي مثل المسلسلات والبرامج.

وأظهرت المؤشرات، زيادة في استهلاك الانترنت المنزلي بنسبة 12% في شهر رمضان، لترتفع نسبة زيادة الانترنت المنزلي إلى 99% منذ بدء حظر التجوال، وزيادة في استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة 17% لترتفع نسبة الزيادة في استهلاك الانترنت المحمول إلى 35% منذ بدء الحظر.