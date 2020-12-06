مصدر: حريق مستشفى أبوالريش في غرفة تخزين قطن ولم تنتج عنه أي إصابات

كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن حريق مستشفى أبوالريش الياباني، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، حدث في الدور السادس بالمستشفى، بغرفة تخزين أدوات قطن وشاش.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع الأطفال المحجوزين في الدور ذاته إلى غرف أخرى بالدور السفلي، لافتا إلى أن الحريق حدث منذ ساعة ونصف، متابعًا أن الجامعة تنتظر التقرير الفني للحادث.

ونشب حريق قبل قليل، داخل غرفة أجهزة طبية بالطابق السادس لمستشفى أبوالريش الياباني دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى أبوالريش، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى الطوابق والمباني.