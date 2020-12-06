إصابة 7 عمال في تصادم أتوبيس بمقطورة بطريق "السويس - العين السخنة"

أصيب 7 عمال في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل "مقطورة"، اليوم الأحد، بطريق "السويس- العين السخنة"، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم أتوبيس عمال شركة سيراميك، أثناء ذهابه إلى الوردية الأولى مع سيارة نقل مقطورة.

وقال مصدر طبي في السويس، إن 7 من العمال وصلوا إلى مستشفي السويس العام، لافتًا إلى أن الأعداد في تزايد مستمر.

وأكد المصدر، أنه يوجد ثلاثة مصابين حالتهم خطيرة وستجرى لهم عمليات جراحية.