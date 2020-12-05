رئيس قناة السويس: عام كورونا شهد مرور 19 ألفا و332 سفينة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إقرار حزم تحفيزية حتى تمر السفن بقناة السويس خاصة خلال عام جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومن تلك التحفيزات تخفيضات كبيرة جدًا لمرور السفن، موضحًا أن أصعب تحدٍ للقناة كان في أزمة جائحة كورونا، وانخفاض مستوى التجارة العالمية.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة "Extra news"، أن تلك التحديات فضلًا عن انخفاض سعر البترول، كان من المفترض أن تؤثر علي إيرادات قناة السويس، ولكن تم عمل تخفيضات 17% للسفن القادمة من غرب أوروبا.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه تم عمل تخفيضات من 45 إلى 65% للسفن القادمة من الساحل الشرقي لأمريكا بسبب بعد المسافة، الأمر الذي أسفر عن مرور 19332 سفينة خلال هذا العام الذي انتشرت به أزمة كورونا المستجد، كما أنه بعد فتح قناة السويس الجديدة تم خفض مدة وقت عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.

وأوضح ربيع أن شهر نوفمبر الماضي، شهد عبور 1614 سفينة بفضل التحفيزات التي قمنا بعملها من أجل حل مشاكل السفن وعبورها في القناة، فضلًا عن الاتصال المباشر والدائم بالتوكيلات الملاحية، والتعرف على كل مشكلاتهم لحلها، "الفترة المقبلة مستمرون في السياسة التي عملنا بها، وسنكمل العام المقبل بنفس التحفيزات لحين الانتهاء من أزمة كورونا".

وتابع :" سنعمل على تطوير المجرى الملاحي، وجرى تطوير الأسطول الخاص بالقناة، واستقدام كراكتين جديدتين، وتطوير لانشات المرشدين حتى يعملوا باطمئنان، وتوفير 10 جراجات تستخدم في السفن التي بها أعطال، وبدأنا في تطبيق نظام التعامل الرقمي، وأصبح حجز السفن من خلال موقع الهيئة، ويجري الحصول على موعد مرور السفينة، والهيئة تحولت إلى التعاملات الرقمية، وحققنا زيادة 8% بالإيرادات أكثر من العام الماضي، وعدد السفن التي عبرت من القناة في 2020 أكبر من العام الماضي".