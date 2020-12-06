"البترول" تستعد لإعلان أسعار الوقود الجديدة أول يناير

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لإعلان الأسعار الجديدة للوقود من البنزين والسولار خلال الأيام الأولى من العام القادم 2021، حيث ستنعقد اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للوقود والمعنية بتحديد أسعار الوقود في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر الماضي قرارها بتثبيت أسعار البنزين عند سعر 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي.

وتستهدف الآلية تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، حيث يتم تعديل الأسعار، وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، حيث ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة 10% أو تثبيت السعر.

وتُعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر، حتى يكون هناك متوسط سعري، وحتى يتم تقييم أسعار النفط الخام برنت العالمي بشكل صحيح وعادل.

وبحسب ما قاله خبراء طاقة لـ"الوطن" من المتوقع - حتي الآن - ثبات أسعار الوقود علي ماهي عليه الآن نظرا لعدم ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مبلغ مرتفع بشكل كبير حتي الأن، حيث لم يتعدى سعر برميل النفط خام برنت العالمي الـ50 دولار.