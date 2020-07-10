متحدث "البترول": أسعار الوقود العالمي تأثرت بأزمة كورونا

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه رغم أن التوقعات تشير إلى زيادة أسعار البترول خلال الربع الحالى من العام الجارى، بالمقارنة مع العام الماضى، إلا أن لجنة تسعير الوقود قامت بتثبيت الأسعار.

وأضاف "عبد العزيز "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أسعار الوقود على مستوى العالم حدث بها تذبذات غير طبيعية بسبب جائحة فيروس كورونا، وتابع: "كل 3 شهور تقوم اللجنة بتقييم أسعار الوقود".

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2020 حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: سعر بنزين 80 عند 25ر6 جنيه للتر، و50ر7 جنيه للتر البنزين 92، وأن يكون سعر لتر بنزين 95 هو 50ر8 جنيه للتر، وسعر بيع السولار 50ر6 جنيه للتر.