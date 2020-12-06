الزراعة: حصاد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال نوفمبر 2020

أصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تقريرا يتضمن حصاد ونشاط المركز خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز إنه تم قبول طلبات تسجيل 792 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنيا تمهيدا لإصدار استمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 388 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار استمارات تسجيلهم وقبول طلبات تسجيل 342 مخصب زراعي لفحصها فنيا تمهيدا لإصدار استمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 252 مخصب زراعي وإصدار استمارات تسجيلهم.

كما تم تحليل عدد 2441 عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين، وتحليل عدد 920 عينة علف دواجن وعدد 222 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لهما واستقبال وفحص عدد 497 شحنة مخصب زراعي مستورد وإستقبال وفحص عدد 674 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 34 شحنة أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير.

وأضاف هاشم أنه تم إرسال الشهادة التي تفيد تجديد اعتماد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بواسطة الهيئة الأمريكية لاعتماد المعامل A2LA، والجدير بالذكر أن المركز معتمد من نفس الهيئة منذ عام 2004.