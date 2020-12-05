"الزراعة" تحبط تهريب 6 طرود ببغاوات نادرة بمطار القاهرة

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بإحكام الرقابة على الصادرات والواردات من الحيوانات والزواحف والطيور البرية والنادرة تم إحباط عملية تهريب 6 طرود من الخارج إلى الداخل تحتوي على ببغاوات تندرج في قائمة سايتس 1 المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والاتجار فيها وتم مصادرة الشحنة وإرسالها إلى حديقة الحيوان بالجيزة لرعايتها والحفاظ عليها وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركة المهربة.

وأضاف محمود أن عملية الضبط كانت بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولي وتأتي تلك المضبوطات نتيجة التكليفات بمكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والزواحف والطيور البرية المهددة بالانقراض بتشديد الرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على الصادرات والواردات من الحيوانات والطيور الحية.