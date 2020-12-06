الهيئة العامة للكتاب تنعى الشاعر رفعت سلام

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على الشاعر والمترجم رفعت سلام الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر 69 بعد صراع مع المرض.

كما نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الشاعر والمترجم الكبير، وقالت إن الراحل ترك إرثا كبيرا للثقافة العربية في الشعر والترجمة والأبحاث النقدية خلال مسيرته الأدبية الطويلة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

وفي آخر تصريحات له لـ"الوطن" في سبتمبر الماضي طمأن الشاعر رفعت سلام، متابعيه على حالته الصحية، معلنًا تحسن صحته بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لعلاجه من سرطان الرئة.

كما تقدم "سلام"، بالشكر إلى جامعة القاهرة والدكتور عثمان الخشت، لتكفل الجامعة بدفع تكاليف العلاج في هذه الفترة.

وتابع: "أود طمأنتكم أن المرحلة الأولى من العلاج قد انتهت بتحسن صحي جيد، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية؛ بفضل الله، وبفيض محبتكم، ورعاية الدكتور محسن برسوم، أستاذ علاج الأورام، وبفضل القرار النبيل للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتحمل معهد الأورام (التابع للجامعة) لنفقات العلاج. فكل المحبة لكم، والمحبة والامتنان- كل الامتنان- لمفكرنا وأستاذنا القدير الدكتور الخشت على مبادرته النبيلة".

وكان الشاعر رفعت سلام، أعلن في ديسمبر 2019، إصابته بسرطان الرئة، وأعلن الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن مبادرة جامعة القاهرة، بتحمل تكاليف علاج الشاعر الكبير. ولد الشاعر في نوفمبر من عام 1951 بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، وساهم في إصدار مجلة «إضاءة 77» مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة «كتابات»، وأصدر أول ديوان شعرى عام 1987 «وردة الفوضى الجميلة»، وترجم عددا من الأعمال لشعراء أمثال بوشكين وماياكوفسكى ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس.

وقد أصدرت هيئة الكتاب عدة أعمال الراحل منها الأعمال الشعرية الكاملة فى أربعة أجزاء، وأرثر رامبو، وترجمة لأوراق العشب، وغيرها. كما شارك الراحل رفعت سلام متطوعا فى باكورة إنتاج سلسلة ما حيث كتب ما الشعر لتعريف الشباب والناشئين به.

ويعد الراحل من أبرز شعراء جيل السبعينيات، ونال جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.