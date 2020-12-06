عبدالمحسن سلامة يتعهد بإنهاء أزمة بدل صحفيي مجلة الإذاعة والتلفزيون

قال احمد الحضري نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون إن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام تعهد اليوم بالتدخل لإنهاء أزمة بدل صحفيي الاذاعة والتليفزيون خلال أيام.

وشدد عبد المحسن سلامة في لقاء جمعه بوفد صحفيي الإذاعة والتليفزيون على ضرورة فصل بدل الصحفيين عن كافة المؤسسات على أن يتم صرفه من مقر نقابة الصحفيين لجميع الصحفيين حتى يصل الدعم الذي تقرره الدولة وتحرص عليه لأبناء المهنة.

وأوضح عبدالمحسن سلامة أنه خاطب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من أجل فصل بدل صحفيي الأهرام عن المؤسسة مشيرا إلى أنه سيطالب بتعميم هذا الإجراء على كافة المؤسسات.

وكان صحفيون من مجلة الاذاعة قد التقوا الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة وطالبوه بالتدخل لحل أزمة بدل النقابة والذي لم يحصلوا علي الزيادات المقررة لجميع الصحفيين منذ عدة سنوات.

وفي مبادرة منه قال عبد المحسن سلامة إنه سيتواصل مع كافة الأطراف لإنهاء هذه المعاناة بشكل كامل خلال ايام.

وشارك في الاجتماع أحمد الحضري عضو لجنة مديري الإدارات بالمجلة والشاعر محمود خيرالله نائب رئيس تحرير المجلة ومحمد ترك رئيس القسم الرياضي .

من ناحيته، قال أحمد الحضري أن لجوء صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون لعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام العريقة جاء من منطلق احترامنا لقدرته علي حل الأزمة التي استمرت لما يقرب من ٤ سنوات.

وقال محمود خير الله إن سلامة كان جزءًا ويريد الآن أن يكون سببا للحل خصوصا أنه كان يبذل جهودا للحل أثناء توليه منصب النقيب.

وقال محمد ترك إن المبالغ المخصصة لبدل صحفي مجلة الإذاعة موجودة بالفعل في الهيئة الوطنية للإعلام ولا أحد يعلم لماذا لا نصرفه حتى الآن في سابقة هي الأولي والوحيدة في تاريخ نقابة الصحفيين.