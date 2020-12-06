إيبارشية بورسعيد تحتفل بعيد تأسيسها.. ومطران سمالوط يرسم 6 شمامسة

شهدت إيبارشية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، نشاطًا رعويًا مكثفًا، بمناسبة العيد الـ44 لتأسيس الإيبارشية، بسيامة أول أسقف لها الأنبا تادرس.

تضمن اليوم، إلى جانب اجتماع مجمع الكهنة، لقاءات مع زوجات الكهنة ومكرسات الإيبارشية، وبدأت الفعاليات بالقداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (الكاتدرال)، واستقبل الأنبا تادرس مطران الإيبارشية، الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، الذي ألقى محاضرة للكهنة أعقبها محاضرتين أخريين، لزوجات الكهنة والمكرسات.

واختتمت الفعاليات، باجتماع المطران أيضًا مع كهنة وخدام مرحلة الشباب.

وجرت كل الفعاليات مع تطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، صلى الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط القداس الإلهي صباح اليوم بكاتدرائية مخلص العالم بالمطرانية وهو قداس الأحد الرابع من شهر هاتور، وبعد صلاة الصلح سام مطران سمالوط ستة شمامسة في درجة "دياكون" أي شماس كامل للخدمه بكنائس الإيبارشية، وهم:

- دياكون بيشوي وجيه للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس بدفش.

- دياكون رامز زكريا للخدمة بكنيسة القديس موريس والكارزة ڤيرينا بسمالوط.

- دياكون بيشوي جميل للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس بسمالوط البلد.

- دياكون ذكي عياد للخدمة كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بالبيهو.

- دياكون مايكل بشرى للخدمة كنيسة الشهيد مارجرجس بالعزيب.

- دياكون يوسف لويز للخدمة كنيسة الشهيد مارجرجس بدفش.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت اتخاذ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد زيادة حدة الإصابات والوفيات في صفوف كهنة الكنيسة، على أن تطبق تلك القرارات، اعتبارا من غد الاثنين ولمدة شهر في إيبارشية البابا، التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الايبارشيات لكل مطران وأسقف.

وشملت الإجراءات الجديدة تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.