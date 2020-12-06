أستاذ صحة عامة: لا يمكن توقع انخفاض إصابات كورونا قريبا

علق الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، على تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، حيث ذكر أن هناك تهاونًا غير مسبوق من المواطنين تجاه الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في ظل تزايد حالات الإصابة، موضحًا أنه لا يمكنه طمأنة المواطنين بشأن الوضع الوبائي.

وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أننا ما زالنا حتى الآن في بداية فصل الشتاء ولا يمكن توقع أن أعداد الإصابات ستنخفض، كون أعداد الوفيات ارتفعت قليلا، وقد يكون هناك أعداد إصابات أكبر من المعلنة، وهو أمر يحدث في كل دول العالم.

وتابع: "هناك إصابات لم تجري تحليل، وتتلقى العلاج في المنزل، أرقام الإصابات والوفيات قد تكون أكبر من المعلن، وده أمر يحدث في كل دول العالم".