نقابة كتاب مصر تنعى الشاعر والمترجم رفعت سلام

نعت نقابة كتاب مصر، الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وجاء في بيان اتحاد الكتاب: "بقلوب يعتصرها الحزن تنعي النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى جموع المثقفين في مصر والعالم العربي رحيل الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام الذي وافته المنية عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض".

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الشاعر والمترجم الكبير، وقالت إن الراحل ترك إرثا كبيرا للثقافة العربية في الشعر والترجمة والأبحاث النقدية خلال مسيرته الأدبية الطويلة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

كما نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على الشاعر والمترجم رفعت سلام الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر 69 بعد صراع مع المرض.

ولد رحمة الله عليه في 1951، بمدينة منيا القمح في محافظى الشرقية، والتحق بجامعة القاهرة عام1969، ودرس الصحافة فيها، ثم تخرج فيها عام 1973، ويعد الراحل من أبرز شعراء جيل السبعينيات الذي نقل الشعر العربي إلى مرحلة جديدة من تطوره، كما أسهم الشاعر رحمه الله في إصدار عدد من المجلات الأدبية في حقبتي السبعينيات، والثمانينيات، وحصل على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.

ولرفعت سلام العديد من الإصدارات الشعرية كان أولها ديوان (وردة الفوضى الجميلة 1987)، وللفقيد تسعة دواوين شعرية، وترجم عددًا من الأعمال الشعرية الكاملة لعدد من كبار الشعراء العالميين مثل (بودلير، وكفافيس، ورامبو، وغيرهم)، كما صدرت أعماله الشعرية الكاملة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في أربعة أجزاء، ومن دراساته: المسرح الشعري العربي 1986 ، وبحثًا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية 1990، وبحثًا عن الشعر، مقالات وقراءات نقدية 2010.