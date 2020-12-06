متحدث الأرثوذكسية: تحديد طريقة الاحتفال بعيد الميلاد قبلها بأيام قليلة

قال القس بوليس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن الكنيسة لاحظت زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في شعب الكنيسة من آباء وأساقفة وأشخاص عاديين لذا تم قصر القداس على يوم واحد في الأسبوع يحضره كهنة الكنيسة ويتراوح أعدادهم ما بين 3 إلى 5 كهنة مع حضور 5 شمامسة ليكون الإجمالي 10 أشخاص فقط.

وأضاف "حليم" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى أنه سيتم إيقاف على الأنشطة الكنسية بداية من 6 ديسمبر حتى 5 يناير المقبل وسيكون متاحا لشعب الكنيسة مشاهدة القداس على القنوات الفضائية.

وذكر أن الكنيسة ستسمح بإقامة صلوات الجنازة بكاهن وشماس واحد إلى جانب أسرة المنتقل، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء، في ظل السماح بإتمام طقس المعمودية، بحضور أسرة المعمد فقط، واستمرار الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بنسبة حضور 25%، لافتا إلى أنه سيحدد الموقف في الاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد المجيد حسب الإيمان الخاص بالكنيسة الأرثوذكسية قبل الاحتفالات بـ 5 أو 6 أيام لأنهم سيعتمدون على أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتوفى 5 من رعاة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وهذا السبب وراء خروج مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بقرار وقف الأنشطة الكنسية.