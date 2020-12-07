اليوم.. البابا تواضروس يرد في لقاء تليفزيوني على شائعات مواقع التواصل

أجرت قناة أغابي القبطية مقابلة مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة العيد الثامن لتجليسه على كرسي مارمرقس في 2012.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المقابلة تناولت عددًا من الموضوعات والقضايا الهامة؛ وتضمنت إجابات البابا ردًا على بعض الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضللة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أنه ستعرض قناة أغابي المقابلة في العاشرة من مساء اليوم الإثنين وتعاد الساعة السابعة مساء الخميس المقبل.

يذكر ان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعلنت عن اتخاذ البابا تواضروس الثاني، اجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد زيادة حدة الاصابات والوفيات في صفوف كهنة الكنيسة، على ان تطبق تلك القرارات اعتبارا من اليوم الإثنين ولمدة شهر في ايبارشية البابا التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الايبارشيات لكل مطران واسقف.

وشملت الإجراءات الجديدة تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

وقال بيان صادر عن الكنيسة، إنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمتوفين من الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية، حيث تقرر تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المتوفي ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، كذلك إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

ونوه البيان إلى أن الافتقاد سوف يقتصر فقط على الاتصال التليفوني، ويسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (٤ أفراد)، كما تقرر أن تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25 %، ويلتزم الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب بإتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.واختتم البيان قائلا: "نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة".