"الضرائب": تقديم الإقرارات إلكترونيا لكبار ومتوسطي الممولين مطلع 2021

قالت رشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب، إنه يجرى تنفيذ عدة مشروعات في ظل التحول الرقمي للمصلحة مثل ميكنة إجراءات العمل الضريبي، وفقًا للقانون 206 الذي صدر بشأن الإجراءات الموحدة للعمل الضريبي، إذ ستبدأ المرحلة الأولى في أول يناير من أجل تقديم الإقرارات إلكترونيًا لمركزي كبار ومتوسطي الممولين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "هذه الخدمة فيها تيسير على الممولين والمسجلين في المصلحة وتوفير لإجراءات العمل الضريبي، على ان تبدأ في 3 مراكز، هي مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة".

وتابعت أن الخدمات ستقدم إلكترونيًا لهم بشكل مبسط وموحد على مستوى الإجراءات، إذ أن مجموعة الخدمات التي ستقدم ستكون امتدادا للإقرارات الإلكترونية، وسيكون التسجيل بشكل إلكتروني، وسنقدم خدمة العملاء للرد على استفسارات العملاء من خلال مكان لاستقبالهم في المراكز الضريبية الثلاثة، ولن يكون الرد على التليفون لأن هذا النظام معمول به منذ عام 2018".

وأردفت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملات العملاء مع تقليل الأوراق والعامل البشري في التعامل من أجل ضمان دقة البيانات مع إمكانية تلقي الإقرارات لمدة 24 ساعة.