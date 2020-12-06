أستاذ صدر: تطعيم الملكة إليزابيث بلقاح أكسفورد يؤكد تفوقه

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني بجامعة القاهرة، إن لقاحات كورونا معدة للجميع، ولكن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لهم أولوية لتجريعهم بها.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن لقاح إكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ستجربه الملكة إليزابيث بعد أن بلغت نسبة نجاحه الطبية 70% بحسب الدراسات المحدودة.

وأوضح أنه تم تجربة اللقاح الخاصة بالإنفلوانزا لمن يتجاوز عمرهم 90 عاما، لكن لمن يتجاوز عمرهم 95 عاما كان أمر قليل جدا، لذا فإن تطعيم كل من ملكة بريطانيا 94 سنة، والأمير فيليب 99 عاما، سيكون حدثا مهما، وسيتم اتخاذ التدابير الصحية ومراجعة حالتهما الصحية، خاصة أن تطعيمهما سيكون على الهواء مباشرة، من أجل تشجيع المواطنين الإنجليز على التطوع للقيام بالأمر نفسه.

وأشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني بجامعة القاهرة، إلى أن الجسم يستجيب من خلال ارتفاع درجة الحرارة، وهذا الأمر طبيعي، لافتا إلى أن اللقاح البريطاني تم تصميمه بنفس طرق اللقاحات المعروفة، في حين أن اللقاح الأمريكي يعتمد على الهندسة الوراثية وهذه طريقة جديدة.

وذكر أنه لن يتم الإجبار على التطعيم، خاصة أن الالتهاب الرئوي الفيروسي هاجم الجهاز التنفسي من قبل مثل "سارس" و"ميرس" في الخليج، لكن الجديد هذه المرة هو وجود تأثير قوي على الجسم، مشيرا إلى أن أعداد المصابين حول العالم بلغت 250 مليون شخصا من أصل 7.7 مليار شخص، ويصعب تطعيم العالم كله، وهذه أرقام قليلة بالنسبة للإحصاءات الطبية للأوبئة والأمراض.