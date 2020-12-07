حفظي: حاولت إقناع يوسف رزق الله قبل وفاته بتقليل عدد أفلام "القاهرة السينمائي"

كشف المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بذله لمحاولات مضنية لإقناع الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني السابق للمهرجان، بتقليل عدد الأفلام المشاركة في الدورات التي أقيمت خلال العامين الأخيرين من حياته.

وقال حفظي في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه عمل على تشجيع رزق الله لتقليل عدد الأفلام إلى 100 أو 120 فيلما، إلا أن الأخير كان يرى هذا الرقم قليلا للغاية على مهرجان بحجم القاهرة السينمائي، مضيفاً أن عدد حضور الدورات الأخيرة أقل من مكانة وتاريخ المهرجان، الذي يجب أن تصل عدد تذاكره إلى 80 ألف تذكرة سواء بعائد مادي أو كارنيهات.

وتابع: لم نصل إلى هذا الرقم في أي أوقات سابقة، إلا أننا نجحنا في القفز بأعداد الحضور من 12 ألفا لـ 30 ألف في الدورة الأربعين، ووصلنا إلى ما يقرب من 40 ألفا في الدورة الحادية والأربعين، ونأمل في المزيد خلال الدورات المقبلة، إلا أن تحقيق هذه المسألة سيتطلب مزيداً من الوقت وتوفير عدد من الصالات لاستيعاب الجمهور.

وانطلقت فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء الماضي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.