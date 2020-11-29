محمد حفظي: عرض أفلام "القاهرة السينمائي" في الهواء الطلق بسبب كورونا

كشف المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أبرز التحضيرات التي أجريت قبيل انطلاق الدورة 42، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلي 10 ديسمبر المقبل.

وقال حفظي في تصريحات خاصة لـ "الوطن" إن إدارة المهرجان بدأت التحضير لهذه الدورة قبل قرار مجلس الوزراء بإقامتها تحسبا لأي وضع حينها، مضيفا أن جانب البرمجة تم العمل عليه منذ مطلع العام الجاري مع الحفاظ علي موعد فتح باب تسجيل الأفلام في شهر مايو كما هو متبع في كل دورة.

وتابع: "قررنا مع بداية انتشار كورونا في مصر ووصول أوروبا لذروة الإصابات أن نعمل علي تقديم الدورة بشكل مختلف، حيث اتفقنا علي تقليل عدد الأفلام ومدة المهرجان، وإقامة عروض خارجية في الهواء الطلق، وإتخاذ كل الإجراءات الوقائية بما فيها تقليل نسبة الإشغال داخل القاعات بنسبة 50%".

واستطرد قائلاً: "واجهنا تحديا كبيرا على مستوي اختيار الأفلام، لأن المهرجانات الكبرى كان مصيرها مجهولاً في ظل جائحة كورونا، ومن المعروف أن الأفلام الجيدة تنطلق من تلك المهرجانات، ومنها نختار الأفضل لعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي، ونحمد الله أن مهرجان فينسيا أقيم دون أدنى مشكلة، والأمر ذاته بالنسبة لمهرجان تورنتو الذي انقسمت عروضه ما بين عروض افتراضية وعروض فعلية بشكل مصغر".

وتابع: "اخترنا أفلام جيدة وحديثة الإنتاج لعام 2020، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند عرضها".

يبدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة السيناريست والمنتج محمد حفظي، فتح الباب لحجز تذاكر أفلام الدورة الـ42، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عبر موقع شركة "تذكرتي".

وأتاحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، للجمهور الحصول على تذاكر الأفلام عبر زيارة الموقع الرسمي للمهرجان http://www.ciff.org.eg، وكذلك بتحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمهرجان على الموبايل.