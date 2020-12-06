"المصرية للاستثمار": العلاقات الاقتصادية مع فرنسا تعيش أزهى عصورها

قال الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، إن العلاقات الإقتصادية المصرية الفرنسية متميزة وممتدة الجذور، فالبلدان يمثلان حالة من التعاون الاقتصادي الفريد بين شمال وجنوب البحر المتوسط.

وأضاف "الترساوي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "extra news"، أن ما يميز أيضا العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، أنها علاقات مرنة ومتطورة وسريعة في النمو، فهناك استثمارت فرنسية داخل السوق المصرية في قطاعات كبيرة من بينها (الأسمنت، الشركات المالية، البنوك) وقطاعات أخرى، فضلا عن التعاون الكبير جدا بالمجال العسكري وتبادل الخبرات العسكرية.

وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار: "فالعلاقات المصرية والفرنسية، والتبادل المثمر في الاستثمار بين البلدين، يعيشان أزهى عصورهما، والدليل ما حدث العام الماضي بعد ان احتفل البلدين معا، بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس".

وأشار إلى أن هناك اتفاقيات وتعاون كبير جدا بين البلدين، وخاصة بمجال النقل على وجه التحديد، وآخر هذه الاتفاقيات الدولية، ما تم إبرامه في 23 نوفمبر الماضي، بعد الاتفاق الذي تم بين وزير النقل المصري ونظيره الفرنسي، لتطوير وتحديث شبكة مترو الأنفاق وخلق خطوط جديدة بشراكة مصرية فرنسية، مضيفا: "ونتذكر أن أولى المشروعات التي تبنتها الحكومة الفرنسية كان إنشاء المترو داخل مصر، والذي نفذ على يد شركة فرنسية في تعاون مصري فرنسي خالص".

واستطرد: "أيضا هناك استثمارت فرنسية بقطاع الكهرباء المصري تصل إلى حوالي 750 مليون يورو، يتم تمويلها بشكل كامل من الجانب الفرنسي دون أن يتحمل الجانب المصري أي تكلفة، لدينا أيضا مشروعات كبيرة جدا بالطاقة الجديدة، وفي مجالات السياحة وإنشاء المناطق السياحية والفندقية هناك شراكة مصرية وفرنسية، وهناك مذاكرة تفاهم بين وزارة السياحة المصرية ووزارة السياحة الفرنسية".