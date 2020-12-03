"البترول": تعاون بين "استثمارات الطاقة الأفريقية" والبنك الأفريقي

شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعمر إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجى البترول الأفارقة (الآبو)، توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير (أفريكسم)، ومؤسسة استثمارات الطاقة الأفريقية (إيكورب)، التابعة لمنظمة «الآبو» التى استضافتها مصر. ووقّع الاتفاقية البروفيسور بينديكت أوراما، رئيس بنك أفريكسم، وزكريا دوسو المدير العام لمؤسسة استثمارات الطاقة الأفريقية.

وأعرب «الملا» عقب التوقيع عن سعادته بالثقة التى توليها المنظمة لمصر، فى ظل اختيار مجلس المنظمة الوزارى لها لقيادة المفاوضات بين الجانبين، إضافة لمشاركتها فى إعداد دراسة تفصيلية بالتعاون مع 5 دول أفريقية أخرى أعضاء بالمنظمة حول مستقبل صناعة البترول والغاز فى القارة فى ظل تحديات أزمة فيروس كورونا. وأشار الوزير إلى أن تحديات الفترة الحالية عززت من ثقافة التعاون بين الدول التى تجتمع على تحقيق أهداف مشتركة، وأصبح التعاون أمراً حتمياً بين دول القارة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات أفريقيا، وأن تنمية صناعة البترول هى المفتاح لمزيد من التنمية والتطوير فى باقى القطاعات الأخرى.

وبموجب اتفاقية التعاون تعمل المؤسستان على تنسيق المبادرات ذات الاهتمام المشترك فى مجالات الطاقة المختلفة، وخاصة فى مجال البنية التحتية للطاقة بالقارة الأفريقية، لدفع جهود التنمية عبر خطط واضحة لجذب الاستثمارات فى قطاعات الطاقة والتعدين. وأكد رئيس البنك الأفريقى أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل جهود مؤسسة إيكورب، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية بالقارة الأفريقية، فضلاً عن المساهمة فى جهود جذب الاستثمارات لبدء الأنشطة البترولية المخططة والتى ستدعم صناعة الطاقة فى القارة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضاً تسهيل خطط دخول أسواق جديدة وبرامج تدريب وتنمية مهارات العاملين.