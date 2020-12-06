خبير اقتصادي: لم نشهد اختفاء سلع في مصر بسبب جائحة كورونا

قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن المؤشرات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي يفيد بأن مصر الوحيدة في المنطقة العربية وشمال أفريقيا التي حققت نموا بنسبة 2% في حين أن الباقي لديه معدلات النمو بالسالب.

وأضاف "عبده" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن النمو في الولايات المتحدة الأمريكية سجل أرقاما بالسالب وصلت إلى 6.6 أما في المملكة المتحدة وصل إلى -6.5 في حين بلغ في الجمهورية الفرنسية -2.7 بينما كانت الصين من الدول التي حققت نموا بالموجب ولكنه وصل إلى 1.2% فقط.

وأوضح "عبده" أن وكالة بلومبيرج العالمية المتخصصة في الاقتصاد أثنت منذ شهر فقط على قوة أداء الاقتصاد المصري وأصدرت تقريرا جديدا هذا الشهر يفيد بأن مصر ضمن 17 دولة فقط في العالم حققت نموا في عام 2020 بالموجب وجاءت مصر ضمن أفضل 10 دول.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تقرير بلومبيرج ذكر أن الجنيه المصري جاء في المرتبة الثانية لأفضل أداء عملة في العالم في حين أن الدولار الأمريكي قيمته تتراجع ولكن الجنيه المصري قيمته لم تتراجع.

وذكر الخبير الاقتصادي أن تركيا وصل معدل التضخم فيها إلى 33.6% ولكن في مصر هو 3.4% فقط وهذا سهل الاستيراد في مصر بسعر قليل وحافز على ثبات أسعار السلع بشكل كبير، وفي الوقت الذي تشهد الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول قارة أوروبا اختفاء لبعض السلع الاستهلاكية من على رفوف السوبر ماركات وارتفاعات غير مسبوقة وقياسية في الأسعار بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولم تشهد مصر هذا الأمر بل تم ضخ سلع بشكل كبير في السوق المصري تسهيلا على المواطنين.