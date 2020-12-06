بالصور .. مسلمو قرية في قنا يشاركون في جنازة كاهن

شيع الآلاف من أهالي مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، جثمان القمص باسيليوس برسوم، كاهن كنيسة رئيس الملائكة بالرحمانية، التابعة بمطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس.

تقدم المشيعين نيافة الأنبا تكلا، أسقف كنائس دشنا، وجموع الآباء والكهنة، والشمامسة، يتوسطهم محبي القمص الراحل من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وجموع المواطنين من المسلمين والأقباط، الذين شاركوا في وداعه الأخير.

ووصل جثمان شيخ كهنة كنائس الرحمانية، في تمام الساعة السابعة مساءا، قادما من القاهرة، حيث غيبه الموت بعد صراع مع المرض بمستشفى القوات الجوية بألماظة.

ونظم المشيعون مسيرة جنائزية امتدت بطول شوارع القرية الرئيسية، صاحبتها الألحان الجنائزية، حتى وصوله إلى كنيسته التي قضى عمره في خدمتها، ليترأس صلاة تجنيزه الأنبا تكلا، أسقف كنائس دشنا، وآباء وكهنة كنائس الابراشية، وشعب الكنيسة.

حضر صلاة التجنيز اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، وممثلي الهيئات الحكومية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمراكز شمال المحافظة.

وغيب الموت القمص باسيليوس برسوم عن عمر ناهز الثمانين عاما، بعد صراع مع المرض، لينهى رحيله رحلة عطاء مملوءة بالمحبة والعطاء، اشتهر خلالها بعلاقاته الاجتماعية المتميزة، واللحمه مع الفئات العمرية المختلفة، لاسيما الأطفال والشباب.