حجز صاحب فيديو "سماح بنت الحاج شهاب" وزملائه 24 ساعة: 9 تهم تنتظرهم

قررت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف على ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، مساء اليوم، حجز أصحاب واقعة فيديو "سماح بنت الحاج شهاب"، وأصحابه على ذمة تحريات مباحث الإنترنت ومباحث كفر الشيخ، حيث وجهت لهم 9 تهم.

وقال رائد نوفل، محامي الشباب، إن النيابة وجهت لهم تهم سب وقذف لسماح إن صح وجودها، وكذلك أهلها وذويها، هدم قيم المجتمع المصرى، إساءة استخدام وسائل التواصل، واستخدام مكبرات صوت ومذياع بدون إذن الجهات المختصة، وقيادة سيارة، بدون ترخيص، وتصوير مقطع مرئي وعرضه بدون إذن، ونشر إيحاءات جنسية، ونشر وترويج أخبار كاذبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، قد ألقت القبض على ثلاثة من أبطال فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع"، بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ أمس.

وأكد مصدر أمني، أنه جرى القبض على مصطفى بوخة، بطل الواقعة، وشهاب الذي قام بدور أبو سماح، وصاحب السيارة التي ظهرت في الفيديو، ويجري الآن استجوابهم حولة الواقعة وملابستها، وتحرير محضر رسمي بذلك، وعرضهم على النيابة العامة اليوم.

وكان مصطفى بوخة صاحب واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع" أكد في وقت سابق أن الفيديو كوميدي، ولم يكن يعلم أن الدنيا ستنقلب عليه، و"كان نفسي أمثل، الفيديو والموضوع بالكامل على سبيل الهزار، وأنه لايوجد أحد طبيعي يعمل كده"، وتابع الشاب، أن الفيديو به رسالة ولكن لم يصبر عليه أحد لمعرفة ذلك.

وأوضح أن من أدى دور أبو سماح يعمل حلاقا ولايوجد عنده بنت تدعى سماح، وأظهر بعد ذلك عددا من الشخصيات الموجودة بالفيديو، ليوضح أن الفيديو على سبيل الهزار.

وتابع أن الفيديو عبارة عن "هزار" بينه وبين أصدقائه وأن صديقه ارتدى النقاب وقام بدور أم سماح.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل كممثل للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وله عدد من الفيديوهات الكوميدية المنشورة عبر صفحته على موقع "فيس بوك".

وتابع: "أنا بسعى على الفيديوهات وجالي كتير رسايل بتشتم والموضوع كبر مني فوق ما أنا متخيل".

وهاجم مصطفى بخة الشعب المصري بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.

وكتب "مصطفى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شعب مريض للأسف ما بيصدق يزيط".