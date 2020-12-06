أستاذ هندسة طاقة: الحكومة تسعى لوضع سيناء على الخريطة البترولية

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن أهداف قطاع البترول المصري، تتماشى مع خطة القيادة السياسية، في وضع 67 ألف كيلو متر مربع من منطقة شبه جزيرة سيناء، على الخريطة البترولية والتعدينية، معلنا أن تلك المنطقة تنتشر بها عدد كبير من الحقول البترولية، وتمثل نسبة كبيرة من إنتاجية مصر من الإنتاج البترولي.

وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "extra news"، أن قطاع البترول يركز أيضا على عمليات التنمية والتطوير بهذه المنطقة بعملية المسح الجيولوجي، وكذلك إدخال جزء كبير من الاستثمارات بالثروة التعدينية بالمنطقة، والتي لها ثقل وقيمة مضافة ليس فقط لموارد الدولة ولكن أيضا لأهالى سيناء.

وتابع: "سيناء الآن أصبحت منطقة صناعية، وليست فقط كمنطقة لها تاثير استراتيجي للدولة من البوابة الشمالية والبوابة الشرقية، كما أصبحت أيضا تمثل ثقل اقتصادي، متمثل جزء كبير منه في الاستثمار بالقطاع البترولي، والاستثمار بالسياحة، وكذلك الاستثمار بالكثير من المعادن النفيسة ظهرت خلال الأربعة سنوات الماضية بمنطقة شبه جزيرة سيناء".

واستطرد: "لدينا في سيناء خريطة لأكثر من 11 معدن من المعادن النفيسة، التي ظهرت في سيناء، وهناك أيضا منطقة بوسط سيناء اشتهرت بتكنولوجيا الرخام، والتي يخرج منها أكثر من 13 نوع من الرخام، بالإضافة إلى أحجار الزينة بكل أنواعها المتواجدة بسانت كاترين ونوبيع، فضلا عن الحجر الجيري الصلب المتواجد بمناطق وسط سيناء، ويستخدم بالكثير من الأغراض الصناعية وأعمال البناء".

وأوضح "القليوبي"، أن خطة الدولة بإدخال الغاز الطبيعي إلى سيناء، هو المغزى الأهم منها هو دعم كل مناطق سيناء، وتقديم الطاقة اللازمة لزيادة الاستثمارات بهذه المنطقة، لاستغلال ثرواتها البترولية والتعدينية وكل ثرواتها بشكل عام أفضل استغلال يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.