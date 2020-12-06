جنوب سيناء تستعد لجولة الإعادة بانتخابات النواب

أنهت محافظة جنوب سيناء، كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في الدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة طور سيناء، وتضم مدن خليج السويس "رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" وجرى تجهيز كافة اللجان لاستقبال الناخبين، بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وتجرى جولة الإعادة بين حميد سليمان أبو بريك، مرشح حزب "مستقبل وطن"، الذي حصل الجولة الأولى على 7437 صوتا بنسبة 12.24٪، بفارق أكثر من 600 صوت عن منافسة غريب أحمد حسان، المرشح المستقل، الذي حصل في الجولة الأولى على 6835 صوتا.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى وضع خطة للتأمين للجان، وقامت أجهزة الأمن بغلق الشوارع المؤدية إلى اللجان، ووضع حواجز أمنية ومرورية أمام اللجان بالمدن الأربعة، وتزويد اللجان بأجهزة كشف المفرقعات، وكاشف حراري لقياس درجة حرارة الناخبين، ووضع المعقمات خارج اللجان.

وأضاف المحافظ، أنه جرى عقد اجتماع أمني لوضع خطة تأمين اللجان بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن ومجالس المدن، وجرى التأكيد على تسهيل أماكن دخول وخروج الناخبين، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي من خلال وضع علامات إرشادية على الأرض.

وأوضح المحافظ أنه جرى تجهيز لجنة عامة، و4 مراكز انتخابية، و9 مقرات انتخابية، و19 لجنة فرعية علي مستوى المدن الأربعة، وحظيت الطور بالنصيب الأكبر لكونها تضم 11 لجنة.

وطالب المحافظ؛ مواطني الدائرة الثانية بالنزول والمشاركة في جولة الإعادة التي تجرى غدا الاثنين، لكون المواطنين هم أصحاب الحق الأصيل في اختيار المرشح الذي يعبر عنهم، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من كلا الطرفين.

جدير بالذكر أن عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية بلغ 60764 ناخبًا، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، صوتًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.