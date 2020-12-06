البلك يستعرض جهود الدولة والقيادة السياسية في تنمية وتعمير سيناء

كشف صلاح البلك عضو جهاز تنمية سيناء السابق، جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في تنمية سيناء، قائلا إن هناك 600 مليار جنيه رُصدت لتنمية سيناء، موضحًا أنه تم إنجاز 18 تجمعا تنمويا متكاملا، 11 في شمال سيناء و7 مشاريع في الجنوب، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news".

وأضاف "البلك"، أن هناك اختلاف جذري حدث في تنمية سيناء، فبعد أن كان ملف تنمية سيناء عبارة عن خطوط عامة وعناوين فقط، بدأت الدولة المصرية العمل على توطين المواطنين في سيناء بعد إقامة عدد من المشاريع التنمية التي أعادت الحياة إلى أرض الفيروز، وهذه التجمعات دليل على طريقة تغيير التعامل مع موضوع التنمية.

وأشار عضو جهاز تنمية سيناء السابق، إلى أنه تم إقامة ترعة السلام فضلًا عن محطات المعالجة الثلاثية، إضافة إلى 32 محطة تحلية مياه، و10 مشروعات أخرى ذات صلة تم تنفيذها، وذلك بعد أن كانت المياه من المشاكل الرئيسية التي تُعاني منها سيناء.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمّن إنفوجرافات تسلط الضوء على أهم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في سيناء منذ عام 2014، وقد بلغت تكلفة أعمال التنمية والتعمير والبناء 600 مليار جنيه، كما وجه الرئيس بتكامل مشروع تنمية "بحيرة البردويل" مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، وكذلك توفير كل عوامل النجاح للمشروع، خاصةً الدراسات الفنية وجدارة الإدارة.