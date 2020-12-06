بعد دخولها المياه المصرية.. الثروة السمكية: "القراض" سامة وصيدها مجرم

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن سمكة "القراض" تشبه إلى حد ما الأرانب، وتعيش في الأماكن الضحلة في غرب المتوسط والهند، وبسبب التغيرات المناخية قامت تلك السمكة بالهجرة بشكل منفرد من المحيطات للمياه الأقليمية المصرية.

وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك السمكة بها نسبة عالية من السموم في اللحم والجلد الخاص بها، وغالبا ما يصطادها الصياد بشكل خاطئ.

وأوضح أن تلك السمكة مجرم صيدها من المياه الدولية، ومُجرم صيدها وبيعها في مصر، وظهرت منذ 5 سنوات، واختفت وتواجدت مرة أخرى حاليا، وستختفي مع نهاية فصل الشتاء الجاري.

وأكد أن تلك السمكة من الممكن أن يتم بيعها في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ودمياط، وفي ذلك الإطار تم التشديد على المتابعة والتدقيق على الصيادين لعدم تداولها أو التعامل معها أو صيدها.

وأشار إلى أن هناك بعض الصيادين ممكن أن يقوموا بتقطيع تلك السمكة وبيعها في شكل "فيليه" وحينها لا يستطيع المواطن معرفتها، ولكن يتواجد السم الخاص بها في جلودها ولحومها وبيضها.