محافظ البحر الأحمر: سمكة القرش التي هاجمت السائحة كان بها علامة مميزة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن سمكة القرش التي هاجمت السائحة الالمانية كان معلق بفمها سنارة صيد؛ كعلامة مميزة لها، وبمراجعة البيانات والمعلومات المتاحة تبين ظهور صورة لفرد من هذا النوع يحمل نفس العلامة في أحد مواقع الغوص، أقصى جنوب البحر الأحمر منذ شهر تقريبا، مضيفا أنه جاري توجيه باحثي البيئة للمحميات، بالتوجه إلى موقع مركز الغوص بمرسى شجراء، وتجميع المعلومات من المرشد، ومناقشة الأمر ومتابعة اتخاذ تنفيذ الإجراءات الاحترازية فورا.

وأشار المحافظ إلى أنه من خلال مجموعة العمل بالأيام المقبلة، سيقدر الموقف، وتعرض صورة تفصيلية عما إذا كان هناك إجراءات احترازية أكثر مما تطبق، منوها بنشر تنويه لكل المستخدمين لمواقع الغوص بتوخي الحذر، ومراعاة قواعد التعامل مع هذه النوعية من الحوادث.

ونوه "حنفي" إلى أن السائحة كانت في رحلة غطس برفقة مجموعة آخرين، واثنين من القروش من نوع long manous، أحدهما يبلغ طوله حوالي مترين، والآخر حوالي 1.5 متر؛ إذ هاجم المجموعة في أثناء الصعود إلى القارب، عبر المرور من منتصفهم والعودة مرة أخرى، وفي أثناء ذلك هاجم أحد أفرادها؛ إذ عضها في كتفها الأيسر بجوال حوالي 15 سم.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن المرشد تعامل مع الموقف فورا، واستجاب سريعا، وسحب السيدة إلى اتجاة القارب، واعترض حركة سمكة القرش لمرتين على التوالي، حتي تمكن باقي المجموعة من الصعود على القارب ومغادرة الموقع، ونقلت فورا إلى مستشفى قريب بمرسى شجراء، وأجريت خياطة للجرح، وحالتها مستقرة وتلقت العلاج اللازم، وخرجت من المستشفى.

وقرر المحافظ إيقاف أنشطة الغوص ورحلات السفاري بمنطقة شعاب إلفين ستون شمال مرسي علم لمدة 3 أيام، ضمن الإجراءات الإحترازية لمتابعة حالة الموقع واستقرار وسلامة الاستخدامات الطبيعية، وكلف إدارة المحميات بتشكيل لجنة علمية لدراسة أسباب تغير سلوك أسماك القرش الموجودة بالمنطقة، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى التغيرات البيئية بنفس المنطقة.

كانت سيدة ألمانية الجنسية في العقد الرابع من العمر، تعرضت اليوم الأربعاء لهجوم من سمكة قرش خلال ممارستها رياضة الغوص في موقع الغوص المسمي الفين ستون، لهجوم من سمكة قرش من نوع long manous، وتمكن المرشد من إنقاذها والأشخاص الـ4 الذين كانوا برفقتها.