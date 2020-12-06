التعليم العالي: حريق "أبوالريش" وقع بقسم الصيانة ولم يؤثر على المرضى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الحريق الذي نشب في مستشفى أبوالريش، تم في أحد أقسام الصيانة للأجهزة المعطلة في الدور الثالث، ومازالت جهات التحقيق تبحث على أسبابه.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على فضائية "DMC"، أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة باختناق بين المواطنين بداخل المستشفي، حيث يعمل المستشفى بكامل طاقته، والمنطقة التي جرى فيها الحريق خاصا بالصيانة وليس بالمرضى.

وأوضح أن التحرك السريع من قبل إدارة المستشفى أدى لعدم تفاقم الأمور، وتمت السيطرة على الوضع بشكل قوي تجاه ذلك الحريق المحدود.

وأكد أن مسشتفى أبوالريش، يتردد عليه من ألف إلى ألفين طفل يوميا، وهي أكبر مستشفى متخصص لعلاج الأطفال في الشرق الأوسط، وما يتميز به المستشفى هو عدم تعامله مع الطفل باعتباره شخص صغير الحجم.

وأشار إلى أن المستشفى متكامل ومتخصص في التعامل مع الأطفال، وبه جراحة أطفال وجهاز هضمي وقلب وكلى للأطفال، مضيفا "من المستشفيات القليلة على مستوى الشرق الأوسط التي تقوم بإجراء غسيل كلوي للأطفال أقل من 5 كيلوجرامات".