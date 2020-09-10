سحب رخصة مستشفي خاص لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية ومفتشي الإدارة الصحية بأبوكبير، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة أبوكبير.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها لعدم تعرض صحة المواطنين للخطر.

تم المرور علي ٢ مستشفي خاص، وتبين وجود أدوية منتهية الصلاحية بهما، وتم تحرير محضر للمخالفات الدوائية، وسحب رخصة أحد المستشفيات، لوجود مخالفات باشتراطات مكافحة العدوي، كما تبين وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية لعدد ٢ معمل تحاليل طبية، وتم تحرير ٢ محضر شرطة بالمخالفات الموجودة.