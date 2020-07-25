مستشفي إسنا: وصلنا لصفر إصابات بكورونا وسنعمل لاستقبال مختلف المرضي

قال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي باسم مستشفي إسنا لعزل مصابي كورونا، إن لحظة إعلان أن المستشفي وصلت لـ"صفر إصابات" من مصابي كورونا جاء بعد فترة طويلة وعصيبة، حيث تم التعامل مع كل حالات الإصابة من مختلف دول العالم

وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه ومنذ أكثر من أسبوع لم يتم استقبال أية حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث يتم استقبال حالات الإصابة من المستشفي العام بمحافظة الأقصر، ولكن وبعد تطوير المستشفي لم يتم إرسال حالات مصابة بكورونا منذ أسبوع، موضحا أن هناك 6 حالات سلبية لفيروس كورونا، وهم حاليا تحت الملاحظة لحين تمام شفائهم في العناية المركزة: "هما حالات عناية مركزة عادية".

وأكد أن المستشفي يجري حاليا تطهيرها وتعقيمها لاستقبال مختلف المرضي خلال الفترة القليلة القادمة، بينما سيتم تخصيص مستشفي حميات الأقصر ومستشفي العديسات لاستقبال مصابي فيروس كورونا بالمحافظة.