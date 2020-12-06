تواضروس: طقس التناول من ثوابت العقيدة.. ومش ممكن ينقل كورونا

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن 5 آباء توفوا في يوم واحد، لكن في مناطق مختلفة وأعمار متباينة، وبعضهم كان يعاني من الضغط والسكري، لافتًا إلى أن 20 كاهنا توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا منذ نهاية مارس الماضي.

وحول طقس التناول، أوضح البابا تواضروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "موجود زي ما هو لأنه من ثوابت العقيدة، لكن الفكرة في وجود تجمع من الناس، ولما نقلل التجمع احتمالات الإصابة بتقل".

وتابع: "لا يمكن أن ينقل طقس التناول فيروس كورونا، فالكنيسة عايشة به منذ 20 قرن من الزمن، لكن تجمع الناس هو الفكرة الرئيسية، وهناك أيام فيها ازدحام مثل الأعياد والمواسم، وهو ما ينطبق على كل المصريين".

وفي وقت سابق، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتخاذ البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد زيادة حدة الاصابات والوفيات في صفوف كهنة الكنيسة.

ووفق بيان صادر من الكنيسة، تطبق تلك القرارات اعتبارًا من غدٍ الاثنين ولمدة شهر في ايبارشية البابا التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الإيبارشيات لكل مطران وأسقف.

وشملت الإجراءات الجديدة، تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة.