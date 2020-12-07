روبوت "كيرا" في طنطا.. مسحات وحماية أطباء وتطبيق إجراءات احترازية

في ظل الأزمة الكبيرة التي يواجهها العالم من جائحة فيروس كورونا، وإصابة أكثر من 65 مليون شخص على مستوى العالم منذ أول إصابة سجلتها دولة الصين العام الماضي، كان المهندس محمود الكومي، شاب مصري، من مدينة طنطا، متخصص فى الميكاترونيكس، يعمل جاهدا من أجل تصميم إنسان آلى "روبوت" يساعد في حماية الأطقم الطبية وتقليل فرصة إصابتهم بالعدوي، وأيضا سرعة اكتشاف المصابين في المولات والمطارات والشركات الكبرى.

قال "الكومى" إن الربوت الذى قام بتصميمه له 3 إصدارات، الأول، يتضمن أخذ المسحات، والإصدار الثاني، يقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وكشف الحرارة على بعد مسافة ما يقرب من 5 أمتار، وأيضا قدرته على تحديد العدد المسموح من الأشخاص بتواجدهم في غرفة واحدة وعدم وجود تكدس أو خطورة إصابة بسبب التزاحم، ومنع المشتبه فى إصابتهم من دخول الأماكن العامة ومطالبة الغير مرتدين النقابة بضروة ارتدائها حتى يسمح لهم بالدخول، وتم الانتهاء منهما في شهر يونيو الماضي، واستغرقا منه نحو شهرين.

وأوضح "الكومي" أن الإصدار الثالث يتضمن متابعة الحالة الصحية داخل مستشفيات العزل ومتابعة المرضى بدلاً من الأطباء والتمريض، وعمل أشعة الأيكو، وشغل العناية المركزة والحصول على عينات دم من المرضى، وتم الانتهاء منه في شهر سبتمبر الماضي واستغرق نحو شهر، وحاليا يتم العمل في الإصدار الرابع ويتضمن التشخيص الطبي المبكر بواسطة الذكاء الصناعي.

وأشار " الكومي" إلى أن هدف الروبوت في الإصدار الأول تقليل معدل انتشار الإصابة من خلال قياس درجة الحرارة وأخذ المسحات من الفم، ومنع المشتبه فى إصابتهم من دخول الأماكن العامة والمولات والمطارات ومطالبة غير المرتدين النقابة بضروة ارتدائها حتى يسمح لهم بالدخول، وفي الإصدار الثاني يسعى الى حماية وخفض معدل إصابات ووفيات المتعاملين مع مصابى فيروس كورونا فى مصر من الأطباء وطاقم التمرين والفنيين الصحيين، وفي الإصدار الثالث، يحاكي الروبوت " كيرا" حركة الطاقم الطبي بدرجة كبيرة، وتم تجربته فعليا في أحد المستشفيات الخاص بطنطا، بداية من إجراء المسحات لمصابى فيروس كورونا المستجد من الأنف، ومتابعة حالاتهم داخل مستشفيات العزل كما يفعل الاطباء وكافة أفراد الطاقم الطبي.

من جانبه أبدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سعادته البالغة بهذا الاختراع، خاصةً أنه يمكن استخدامه في مجالات العناية الطبية بشكل عام، مطالباً المهندس محمود الكومي بإعداد ملف كامل عن المشروع حتى يتثنى للمحافظة التواصل المباشر مع وزارة الصحة وجامعة طنطا ورجال الأعمال لدعم المشروع وتطبيقه بشكل كامل داخل المستشفيات الحكومية.