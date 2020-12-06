"حواس" عن نقل الممياوات الملكية ليلا: "لو اتعمل الصبح هيقلب الدنيا"

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، وزير السياحة الأسبق، إن موكب الممياوات الملكية سيتم عرضه مع بداية الساعة 6 مساءً، غير أن هناك كثيرون ممن طلبوا منه توصيل طلبهم لوزير الآثار بأن يكون نقل الممياوات الملكية صباحا.

وقال حواس، "لو الموكب اتعمل الصبح هيقلب الدنيا كلها، وأعتقد أن النقل سيتم يوم الجمعة".

وأضاف "حواس"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن اعتقاد قدماء المصريين لا يفرق كثيرا عن المصريين حاليا، ولكن الأولين كانوا دائما ما يرغبون بالاهتمام بما بعد الموت في العالم الآخر، وعلى أثر ذلك قاموا بإنشاء الأهرامات والمعابد كما نجحوا في اكتشاف التحنيط وقاموا به.

وأوضح أن هناك تحنيط جرى للحيوانات، وهناك إحدى المقابر بمنطقة سقارة تحوي عددا كبيرا من الحيوانات الملكية التي جرى تحنيطها وتضمنت تماسيح وقطط، مضيفا "الملك أمنحوتب الثاني دفن حيوانات في مقبرة بجوار مقبرته، وهو ما يعكس احترامهم للحيوان، والقرد كان إله الحكمة، وقدماء المصريين لم يعبدوا الحيوان ولكنهم عبدوا ما يوجد بداخل الحيوان مثل الاستمرارية في القط والعقل في القرود".

وأكد أنه يجب على كافة المواطنين النظر للمصريين القدماء واستنساخ تجاربهم في الحفاظ على الحيوانات وعدم إيذائهم، "لازم كلنا نحافظ على الحيوانات، وابني لما كلبه تعب كانت حاجة صعبة جدا".

وأشار إلى أنه يجب تدريس مادة تخص السياحة وأخرى تخص الأخلاق للطلاب في المرحلة الأبتدائية.

وتابع، "يتم الآن إعداد دراسات حول نقل مركب خوفو، وأعتقد أن أسوأ شئ حدث هو المبنى القبيح بجوار الأهرامات، وهيكون عندنا متحف لأول مرة للمراكب، فيها تاريخ المراكب للمصريين القدماء".