زاهي حواس: لولا كورونا لامتلأ التحرير بالسياح خلال نقل المومياوات

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، إن لقاءه مع الوفد الإسباني رفيع المستوى لأول مرة بعد جائحة كورونا، جاء بعد إغلاق الدولة لسفر مواطنيها، ولكن بعد تقديم طلب من المشرف على الوفد لمحافظ بلدته وافق على سفرهم خارج إسبانيا.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوفد الاسباني ضم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة أمام تمثال أبوالهول، حيث إن الاكتشافات الأثرية خلال 2020 في حال حدثت في وقت غير انتشار كورونا لشهدت مصر زيارات سياحية لم تحدث من قبل، حيث تقرر إعلان الكشف القادم بمنطقة سقارة في يناير 2021.

وأوضح أن أوبرا توت عنخ آمون سيتم طرحها باللغة الإيطالية، وهي التي عكف على تسجيلها طيلة عام كامل، وسيتم الاستعانة بأشهر المطربين الإيطاليين، وسيكون العرض لها قريبا في دار الأوبرا في القاهرة.

وأكد أنه في حال لاقى ذلك العرض القبول بين الحاضرين في الأوبرا المصرية سيتم اختطاف تلك الأوبرا على مستوى العالم أجمع، كما ستظهر تلك الأوبرا أثناء فعاليات افتتاح المتحف المصري الجديد.

وأشار إلى أنه كان يتمنى نقل الممياوات في زمن غير كورونا، حيث إنه في حال تم ذلك في وقت لا يتواجد به كورونا لكان ميدان التحرير ملئ بالسائحين الذين يشاهدوا هذا الحدث الهام بالتاريخ المصري.

وتابع: "شيء غريب أن يقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي 22 ملك من أعظم الملوك اللي حكموا مصر في فترة قدماء المصريين، وهو أمر لم ولن يتكرر".