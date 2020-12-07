ترامب يثير الجدل من جديد: سأفوز في الانتخابات

عاد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، لإثارة الجدل مجددا بشأن الانتخابات الأمريكية، قائلا فى تجمع انتخابى بولاية جورجيا :"سأفوز فى الانتخابات"

وقال ترامب خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن فوزه بها قبل نحو شهر.

وأكّد ترامب لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا "نحن نفوز في هذه الانتخابات". وأضاف وسط الهتافات "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا، نحن لم نخسر".

وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأمريكي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية

وجاء ترامب إلى ولاية جورجيا دعمًا لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبيّة في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

فيما حث مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة، الأحد، على ضرورة احترام التدابير الوقائية، لاسيما وضع الكمامات، وذلك عقب لقاء لترامب تجاهل حاضروه تلك الإجراءات، بينما تجاوزت البلاد الأسبوع الأسوأ لها لتفشي وباء كورونا.

وصرحت منسقة خلية الأزمة حول فيروس كورونا في البيت الأبيض، ديبرا بيركس "أسمع أشخاصاً يرددون كالببغاوات بأن الكمامات لا تنفع.. وبأن التجمعات الكبرى لا تتحول إلى بؤر لتفشي المرض، لكنهم "على خطأ".

وقالت "لدينا حكام ورؤساء بلديات يتفشى الوباء في ولاياتهم ومدنهم بمستويات الصيف نفسها، لكنهم لا يدفعون باتجاه السياسات التي اعتمدت حينها، والتي يعلمون أنها عكست مسار استشراء الوباء".

ورأت المسؤولة الصحية أن ذلك "مؤسف جداً"، متحدثةً عن "أسوأ حدث للصحة العامة" شهدته الولايات المتحدة.

ورغم أنها لم تنتقد ترامب مباشرة، إلا أن تصريحها أتى غداة لقاء انتخابي لترامب الذي توجه، مساء السبت، إلى ولاية جورجيا للمشاركة في حملة انتخاب مرشحين لمجلس الشيوخ وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

ولم يضع غالبية المشاركين في اللقاء، والذين وقفوا جنبا إلى جنب على مسافات قريبة في مكان مفتوح، الكمامات.

ولم يشر الرئيس الذي لا يضع بدوره غالبا الكمامة، في خطابه الذي استمر ساعتين، إلا بشكل مقتضب إلى وباء كورونا.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ،الأحد ،عن تسجيل 2310 وفيات، و206992 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز في تقريرها أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 280135، فيما إجمالي الإصابات بلغ 14 مليونا و462527.

وتواجه الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحيث تخطت على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة عددا قياسيا للإصابات اليومية الجديدة، فقد أحصيت بين الجمعة والسبت 230 ألف إصابة جديدة.

وخلال الأيام الخمسة الماضية، سجلت البلاد أكثر من 2500 وفاة يوميا، وهو رقم لم تشهده حتى في أسوأ مراحل الوباء، خلال الربيع الماضي.

ويعالج أكثر من 100 ألف مريض حاليا في المستشفيات في كافة أنحاء البلاد وهو معدل غير مسبوق أيضا.

ورأى المدير السابق لوكالة الأدوية، سكوت غوتلييب، الأحد، في حديث عبر قناة "سي بي إس"، أن "المستقبل قاتم خلال الأسابيع الستة المقبلة"، مضيفا أن "على الناس حماية أنفسهم"، متوقعاً بلوغ عدد الوفيات 400 ألف بحلول أواخر يناير (مقابل 280 ألفا حاليا).

وحذر المدير السابق لمراكز مكافحة الأمراض، توم فريدن، في تغريدة من أن "الشهرين المقبلين سيكونان على الأرجح بدرجة السوء نفسها أو ربما أسوأ".

وأوصت مراكز مكافحة الأمراض الجمعة للمرة الأولى بـ"الاستخدام الشامل" للكمامة، أي عند الخروج من المنزل، وفي الأماكن المفتوحة أو المغلقة على السواء،منوهة إلى أن أمريكا دخلت مرحلة انتقال عالي المستوى للعدوى