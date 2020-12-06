ترامب يعلن إصابة محاميه رودي جولياني بـ كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابة محاميه رودي جولياني بفيروس كورونا المستجد.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "أصيب الذي كان يعمل بلا كلل لفضح أكثر الانتخابات فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة.. تتحسن قريبا رودي، سنواصل".