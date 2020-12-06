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محمود مسلم

ترامب يعلن إصابة محاميه رودي جولياني بـ كورونا

كتب:

وكالات
10:46 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
ترامب

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابة محاميه رودي جولياني بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "أصيب الذي كان يعمل بلا كلل لفضح أكثر الانتخابات فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة.. تتحسن قريبا رودي، سنواصل".

 

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