أصالة تشكر جمهورها على نجاح حفلها الـ"أون لاين": تصدر التريند بالسعودية

وجهت المطربة السورية أصالة، الشكر لجمهورها، عبر إنستجرام، على نجاح حفلها الـ"أون لاين" وتصدره التريند.

وكتبت أصالة، عبر إنستجرام، "في هذا اليوم كان امتحاني.. كيف لي أن أراكم وأستشعر دفء قلوبكم منّ خلف شاشة؟ كان إصراري على إسعادكم أقوى مما هو عليه.. تخيلت وجوهكم مبتسمه فَرِحة.. وتماهيت معكم رغم البعد.. شكرا أحبتي على دعمكم ومحبتكم وثقتكم التي قوتني وزودتني عزيمة وأملا ومحبة.. كانت ليلة كحبة دواء لأيام ليست كما أتمنّى.. طاب قلبي فيها وتحرّرت روحي".

وتصدرت أصالة، التريند بعد ثاني حفلاتها الـ"أون لاين"، حيث حقق الحفل أعلى نسبة مشاهدة عبر اليوتيوب وتصدر المراكز الأولى في السعودية.

وأعلنت أصالة منذ أيام عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، انتهائها من تسجيل أولى أغانيها مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في ألبومها الجديد.

وكتبت أصالة، "بأول تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفى والمشاعر الطيّبه، قريبا راح تسمعوها وبعتقد حتستمتعوا فيها متل ما أنا كتير فيها تعلقت.. ألحان ⁦نواف عبدالله، توزيع ⁦‪خالد عز، كل الشكر لمن أولاها اهتمامه وأضاف لي باختياره صوتي تعبيرًا جديد ⁦‬⁩.. تركي الشيخ".

وكان تطبيق "ديزر" للأغنيات، أعلن تصدر أغنيات ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد "لا تستسلم"، جميع قائمة التريند في دولتي السعودية والإمارات.

وألبوم أصالة الخليجي، سيكون من إنتاج شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، ويتضمن 20 أغنية خليجية هي: لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويا مثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.