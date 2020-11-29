أصالة وجومانا مراد يحتفلان بطرح هاني شاكر أغنيته الجديدة مع أحمد سعد

شارك عدد من أصدقاء المطرب هاني شاكر الاحتفال بنجاح أغنيته الأخيرة "يا بخته"، والتي جمعته مع المطرب أحمد سعد، وذلك من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهر "شاكر" بصحبة جومانا مراد وزوجها، بالإضافة إلى الإعلامية بوسى شلبى، والتي نشرت الفيديو بدورها عبر حسابها على انستجرام، كما ظهرت أصالة في صورة أخري مع بوسى شلبى من احتفاليتهم بـ هاني شاكر.

وكان طرح النجمان هاني شاكر، وأحمد سعد، كليب أغنيتهما الجديدة "يا بخته" على القناة الرسمية للأخير على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مساء الأربعاء الماضى.

والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري.

وتصدر اسم المغني أحمد سعد تريند "تويتر"، بعد الإعلان عن أغنيته الجديدة مع نقيب الموسيقيين هانى شاكر "يا بخته".

كان الفنان أحمد سعد، أعلن عن تعاونه مع الفنان هاني شاكر، في عمل فني جديد، ومن المُقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وخلال الأيام الماضية نشر أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه مع هاني شاكر، مُعلقًا عليها، قائلًا: "انتظروني مع أمير الغناء العربي هاني شاكر في أقوي الأعمال الفنية.. قريبًا".

ونفي الفنان أحمد سعد انفصاله عن خطيبتة عارضة ومصممة الأزياء علياء بسيوني بعد حذف الثنائي صورهما من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "سعد"، لـ"الوطن": "أنا وعلياء سمن على العسل، ولكننا قررنا أن نعيش حياتنا بشكل خاص جدًا دون انتشار، لأن فيه مشاكل بين الأشخاص تكبر وتنتشر، وهناك اهتمام كبير بحياة الفنانيين وقررنا أن تكون حياتنا خاصة وحذف صورنا".

وأعلن النجم أحمد سعد عن تعاقد فني وإداري مع تامر عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة "PMG"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبموجب الاتفاق، يتولى تامر عبد المنعم إدارة النجم أحمد سعد، والإشراف على تنسيق وتنظيم حفلاته فى جميع دول العالم، ونشر أحمد صورة تجمعه مع تامر عبدالمنعم، وعلق قائلًا "تم بحمد الله التعاقد مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعمالي الفنية وانتظروا أقوى الأعمال الفنية قريبًا".