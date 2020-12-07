خطوات دفع مصروفات كلية آداب عين شمس "أون لاين"

منذ انتشار جائحة كورونا، تحرص الحكومة بكافة مؤسساتها، بما فيها التعليم العالي، على تقليل الازدحام والتكدس الطلاب، خاصة لدفع المصروفات، ومؤخرًا أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن إمكانية دفع المصروفات "أون لاين" من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

"الوطن" يرصد ضمن خدماته المختلفة التي يقدمها لكافة الفئات وعلى رأسها أبنائنا الطلاب، خطوات دفع مصروفات كلية الآداب جامعة عين شمس، وفقًا للصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مدعمة بالصور.

خطوات دفع مصروفات "آداب عين شمس"

يقوم الطالب بالدخول على موقع جامعة عين شمس، باستخدام متصفح إنترنت قوى، مثل جوجل كروم، أو فير فوكس، إنترنت اكسبلور.. الخ.

يقوم الطالب بتسجيل بيانات الدخول، من خلال الضغط على تعريف الكلية، ويختار كلية الآداب وسيجدها مكتوبة بهذا الشكل @arts.asu.edu.eg

يتم كتابة الرقم القومي للطالب في خانة تسجيل اسم المستخدم.

ادخال كلمة المرور للمرة الأولى تكون "Abcd@1234" والضغط على تسجيل الدخول.

سيطلب منك النظام إعادة تسجيل كلمة سر جديدة، وتأكيدها.

ثم سيكون على الطالب إدخال بريد الكتروني بديل لإرسال كود التأكيد.

يختار الطالب بعد ذلك تسجيل الدخول، الخدمات، ثم المدفوعات قيد الانتظار.

ستظهر الفرقة الدراسية التي يدرس بها الطالب وقيمة المصروفات، يتم الضغط بعدها على ادفع.

يظهر للطالب قيمة المبالغ المستحقة والمبلغ الكلي، ويجب عليه وضع علامة "صح" في مربع قرأت الشروط والأحكام.

يقوم الطالب بتحديد الدفع عن طريق فوري، وسوف يظهر المبلغ المستحق وتكلفة الخدمة، والمبلغ الإجمالي، وسيكون على الطالب الضغط على زر التأكيد.

يظهر "كود ورقم الطلب"، يستخدمة الطالب عند التوجه إلى ماكينة فوري، حيث يمكن دفع المصروفات من خلال الكود.